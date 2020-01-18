Американские ученые предупредили, что спать рядом со смартфоном опасно

Вашингтон, 18 января. Ученые из Департамента здравоохранения США предупредили, что спать рядом со смартфонами и другими гаджетами опасно для здоровья.

Эксперты отметили, что долгое использование смартфонов может увеличить риск развития рака, бесплодия и некоторых других заболеваний. Кроме того, излучение гаджетов плохо сказывается на памяти и слухе, пишет «Стерлеград» со ссылкой на сайт ведомства.

Больше всего сон рядом со смартфоном представляет опасность для детей, поскольку волны телефонов воздействуют на организм в процессе роста.

Американские ученые советуют не держать телефон у головы во время разговора, а отдавать предпочтение наушникам. Также, по их мнению, стоит ограничить контакты с устройством при передаче данных и скачивании файлов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее российские ученые завершили исследование по воздействию излучения смартфонов и сотовых телефонов на детей, которое длилось 14 лет. Российские специалисты пришли к выводу, что смартфоны негативно влияют на здоровье детей. Как оказалось, у детей, которые пользовались смартфонами, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции по сравнению с людьми из контрольной группы, а также были увеличены показатели утомляемости. Более того, регулярное использование смартфонов негативно сказалось на развитии мелкой моторики.