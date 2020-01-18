Москва, 18 января. Известная эстрадная певица Марина Хлебникова назвала причину своей нездоровой худобы — артистка долгие годы страдает от неизлечимого заболевания.

Ранее поклонники заподозрили, что исполнительница не может справиться с алкоголизмом. Волна слухов поднялась после появления звезды в студии программы «Привет, Андрей!». На артистке было бежевое платье с рюшами, подчеркивающее ее худобу. Зрители отметили, что Хлебникова напоминала человека, болеющего анорексией.

По словам самой артистки, на деле все гораздо сложнее. Хлебникова призналась, что тщательно скрывает поставленный ей неутешительный диагноз, пишет «Вечерняя Москва».

«Медики стараются, помогают мне во всем. Но килограммы я так и не набираю. Меня очень пугает мой вес», — рассказала заслуженная артистка РФ.

Хлебникова обратила внимание, что ее истинных поклонников совершенно не заботит, в каком звезда весе. Их больше волнует, как певица выступает, передает «МИР24».

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», Хлебникова не изнуряет себя диетами и совсем не жалуется на аппетит.

Ранее знаменитость посетовала, что после телепередачи Андрея Малахова столкнулась с травлей в социальных сетях. Очередной выпуск шоу был посвящен музыкальному продюсеру Бари Алибасову. Певица подчеркнула, что Интернет теперь переполнен «горами мусора» о ее личной жизни. Она призвала поклонников в новостях о ее биографии «отделять зерна от плевел».