Четыре человека погибли при стрельбе в доме в США

Грантсвилл, 18 января. Четыре человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в штате Юта на западе США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в доме в городе Грантсвилл в пятницу ночью. Один человек из присутствующих получил ранения и был доставлен в больницу.

В полиции уверены, что подозреваемый действовал в одиночку, он задержан. В настоящее время правоохранители уведомляют близких жертв о случившемся.

Как уточняет CNN, Грантсвилл является небольшим городом с населением около 11 тысяч человек и находится примерно в 35 милях к юго-западу от столицы Юты Солт-Лейк-Сити.

Случаи стрельбы в США не являются редкостью. 17 января стало известно, что по меньшей мере пять человек, среди которых были трое несовершеннолетних, пострадали от огня в парикмахерской в Чикаго (штат Иллинойс). Ранее один из жителей города Милуоки начал стрелять по детям за то, что они бросили в его автомобиль снежком.