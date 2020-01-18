Депутат Сухарев предложил лишать преступников гонораров за мемуары

Москва, 18 января. Депутат Государственной думы России Иван Сухарев предложил лишать гонораров преступников за публикацию их мемуаров.

Парламентарий обратился с такой инициативой в Генеральную прокуратуру России, написав письмо на имя генпрокурора Юрия Чайки. В тексте обращения указано, что поводом для инициативы послужила информация ряда СМИ о том, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов хочет написать «исповедь» и заработать на этом деньги.

Сухарев считает, что осужденные за преступления, которые вызвали широкий общественный резонанс и принесли преступнику «популярность», не имеют права от этого получать материальную выгоды. Гонорары за мемуары и другие подобные произведения преступников Сухарев предлагает конфисковать и отдать жертвам осужденных и им семьям в качестве компенсации.

«К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры», — цитирует RT члена Государственной думы РФ.

В ноябре прошлого года стало известно об убийстве Анастасии Ещенко — аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, напомнила «Вечерняя Москва». По версии следствия, историк Олег Соколов, который сожительствовал с 24-летней девушкой, убил ее из обреза, после чего расчленил ее тело. Мужчину задержали при попытке утопить конечности девушки в реке Мойке.