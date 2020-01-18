Атлетическая комиссия объявила гонорары Макгрегора и Серроне

Лас-Вегас, 18 января. Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне три миллиона долларов, а его сопернику выплатят 200 тысяч долларов. Гарантированные гонорары, которые возьмут участники турнира UFC 246, объявила Атлетическая комиссия штата Невада.

Уточняется, что американец в случае победы над Макгрегором получит еще 200 тысяч долларов. Ирландцу выплатят такой же гарантированный гонорар, как и за три предыдущих боя.

Озвученная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций. Макгрегор признавался, что планирует заработать за этот бой как минимум 80 миллионов долларов.

Поединок пройдет в Лас-Вегасе 19 января ранним утром по московскому времени. Как заявлял действующий боец UFC Рамазан Эмеев, у американского бойца MMA Серроне, по его мнению, нет никаких шансов выстоять в бою против ирландца. Он не исключил, что поединок завершится досрочно.

Уже известно, что Макгрегор в случае победы над Серроне получит возможность провести бой-реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Предыдущая их встреча состоялась в октябре 2018 года. Тогда россиянин одолел ирландца, проведя удушающий прием в четвертом раунде. После этого поединка Макгрегор взял паузу в карьере.

Ранее Макгрегор заявил, что Нурмагомедов его «боится», но повторный бой между ними пройдет рано или поздно.