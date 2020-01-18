Глава ПФР Дроздов рассказал, как изменятся пенсии к 2022 году

Москва, 18 января. Средний размер пенсии в РФ к 2022 году превысит 18 тысяч рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал глава ПФР в беседе с «Российской газетой».

В начале этого года выплаты были проиндексированы на 6,6% и выросли в среднем на тысячу рублей. При это, как пояснил Дроздов, пенсии выросли не у всех одинаково. Дело в том, что если человек получал пенсию, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% она должна была вырасти примерно на тысячу рублей. Соответственно, у кого размер пенсии ниже, то и надбавка будет меньше, а у кого больше пенсионные выплаты, то и прибавка будет выше.

Дроздов также напомнил, что у людей старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты. В этом году, по его словам, она составляет 5 686 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости прописать индексацию пенсий в конституции, чтобы никто не мог отказать от этого в пользу других приоритетов.