Голосовой помощник от Apple Siri перепутал гимны Прибалтики и СССР

Рига, 18 января. Пользователи Apple в Литве и Эстонии пожаловались, что голосовой помощник Siri известной американской корпорации путает гимны прибалтийских стран и воспроизводит вместо них гимн СССР в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом сообщает газета The Times.

В числе заметивших сбой оказался и бывший эстонский лидер Тоомаc Хендрик Ильвеc. В своем Twitter он указал компании, что голосовой помощник исполняет гимн несуществующего государства.

«Привет, Siri, скажи Apple, что когда ты просишь у Siri национальный гимн самой развитой с точки зрения цифровых технологий страны, проигрывается гимн тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад, когда вашим лучшим товаром был Macintosh Classic II», — цитирует политика газета «Известия».

Точная причина ошибки пока неизвестна, но, предположительно, она кроется в сбое во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify.

Отмечается, что это не первый инцидент. Ранее житель Финляндии услышал вместо гимна своей страны саундтрек криминального триллера «Золото» в исполнении Игги Попа и Danger Mouse, а в качестве гимна Болгарии голосовой помощник проигрывал популярную песню Despacito, передает телеканал «360».

Портал «Утро.ру» пишет, что на аналогичные запросы помощник Google откликается безошибочно, поэтому искать причину следует Apple.

В августе 2019 года пользователи корпорации подали на нее в суд за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, задаваемых голосовому помощнику. Агентство Bloomberg сообщало, что иск носил групповой характер, и к нему мог присоединиться любой, кто пользуется Siri. Авторы требовали от Apple компенсации и удаления записей, произведенных во время общения с «собеседником».