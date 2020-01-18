Роспотребнадзор дал советы, как избежать обморожения

Москва, 18 января. Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики обморожения и главных средствах защиты от холода. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Специалисты отметили, что при обморожении максимально эффективно согреют несколько слоев одежды, надетые один на другой. При этом нижний слой одежды должен хорошо отводить влагу, поэтому подойдут вещи из полиэстера и полипропилена. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, поэтому лучше отдать предпочтение вещам из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода следует носить головной убор, закрывающий уши, шарф, перчатки или варежки, а также теплую водонепроницаемую обувь, указал «АиФ».

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не использовать для согревания электрические грелки, нагревательные и предназначенные для отопления приборы, а также открытый огонь. Это опасно, поскольку чувствительность пораженных холодом участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогам.

«Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением, поскольку такое состояние зачастую сопровождается понижением температуры, непрекращающейся дрожью, сонливостью и чувством усталости. В таком случае пострадавшего нужно как можно скорее доставить в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое питье, давать алкоголь пострадавшему не стоит, пишет «Вечерняя Москва».