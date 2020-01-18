В центре и на северо-западе России ожидается резкое похолодание

Москва, 18 января. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Пашина рассказала, что в конце предстоящей недели в центральных и северо-западных регионах России ожидается понижение температуры.

По словам синоптика, следующая неделя должна начаться с теплой погоды. В московской области ожидается от -1 до +4 градусов, местами небольшие осадки. До конца среды подобное потепление сохранится, временами будет идти снег.

Однако, пишет «Российская газета», с четверга и до конца недели температура опустится до -6 градусов.

Так, например, во Владимире в четверг будет до -5, в Рязани до -3, в Твери до -1, и Туле и Калуге до -2 градусов. Также до -1 градуса похолодает и в Санкт-Петербурге.