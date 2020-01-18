Стратегический беспилотник США провел разведку возле границ Крыма

Симферополь, 18 января. Стратегический беспилотник Соединенных Штатов провел разведку у границ Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, находящийся на вооружении у ВВС США, вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия. БПЛА провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России. Разведывательные действия американский беспилотник выполнял примерно в 17.30 по московскому времени, указали «Известия».

Иностранные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Министерство обороны России неоднократно призывало американское руководство прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывался подчиняться.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские истребители в течение недели трижды поднимались на перехват нарушителей государственной границы.