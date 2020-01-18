Зеленский не принял отставку Гончарука. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский не принял отставку Гончарука Громкие кадровые перестановки в Киеве, судя по всему, не состоятся. Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку главы кабмина Алексея Гончарука. Лидер страны заявил, что хочет дать шанс премьер-министру и его правительству. Напомним, что на этой неделе в Киеве разгорелся политический скандал. В Сеть «утекла» аудиозапись, где Гончарук якобы критикует Зеленского за примитивный взгляд на экономику. Чуть позже сам Гончарук назвал это монтажом разных фрагментов с заседаний кабмина. Но, несмотря на это, подал в отставку, чтобы, как он сам объяснил, показать свое доверие к политике Зеленского. Как бы то ни было, президент уже поручил расследовать инцидент и найти авторов скандальной записи.

США оценили перестановки в правительстве РФ Обновления в российском правительстве вряд ли повлияют на отношения Москвы и Вашингтона. С такой оценкой выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он пообещал, что американские власти изучат грядущие рокировки, хотя на перемены во внешней политике России особо не рассчитывают. Впрочем, похоже, что такая позиция сейчас взаимна. Напомним, что 15 января президент нашей страны Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и анонсировал ряд поправок к Конституции. Вслед за этим он одобрил отставку правительства в полном составе, а новым премьер-министром назначил Михаила Мишустина, экс-главу Федеральной налоговой службы. В то же время состав нового кабмина пока не объявлен.

Глава МВД в Коми арестован по делу о взятке Городской суд Сыктывкара вынес решение по делу главы МВД Республики Коми Виктора Половникова. Чиновник, подозреваемый в коррупции, арестован до 17 февраля. О его задержании стало известно в четверг. Главу регионального МВД и трех его сообщников подозревают в особо крупной взятке. По предварительным данным, речь идет о сумме в 25 млн рублей. При каких обстоятельствах эти деньги были получены, оперативники пока не сообщают. Отметим, что свой пост Половников занимает с 2015 года, а в органах внутренних дел работает уже свыше 30 лет. К слову, сам фигурант вину не признает, а уголовное дело против него считает ошибкой.