Ученые из США определили причину вымирания динозавров

Нью-Хейвен, 18 января. Американские ученые из Йельского университета пришли к выводу, что к вымиранию динозавров привело именно падение гигантского метеорита. Ранее эта теория соседствовала с версией о вулканической активности.

Как выяснилась, извержение вулканов в районе Деканские траппы, где сейчас располагается Индия, действительно влияли на окружающую среду. Однако было это на 66 миллионов лет назад раньше, чем на Земле вымерли динозавры.

Для получения точных данных палеоклиматологи сравнили глобальное изменение температуры, а также наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа в атмосферу. Выяснилось, что наибольшая часть углекислого газа попала в окаменелости задолго до падения метеорита, сообщает РИА Новости.

Вулканическая активность действительно вызвала потепление, примерно на два градуса, однако не массовое вымирание всего живого. Из-за повышения температуры воздуха некоторые виды динозавров мигрировали, но позже вернулись.

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что столкновение планеты с астероидом было единственно возможной причиной гибели динозавров. При этом американские ученые допустили, что в их исследовании могут быть ошибки, и высказали готовность пересмотреть свое мнение при наличии иных доказательств.

Ранее ученые обнаружили целый скелет гигантского пингвина времен олигоцена в гавани Кохия на Северном острове Новой Зеландии, сообщает «Газета.ru». Потомки нынешних пингвинов отличались длиной передних конечностей и удлиненным клювом.