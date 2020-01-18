Захарова заявила о расхождении положений конституции США и американской реальности

Москва, 18 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конституция Соединенных Штатов Америки и реальность порой не совпадают. В подтверждение своих слов она привела несколько примеров.

Свое мнение о главном законе США Захарова опубликовала на своей станице в социальной сети Facebook. Аргументируя свою позицию, она отметила, что США регулярно нарушают соглашение между ООН и американским правительством относительно месторасположения центральных учреждений Организации Объединенных Наций, при этом не выдавая визы представителям иностранных делегаций, прибывающим в Нью-Йорк по линии ООН.

Также она вспомнила об одностороннем выходе США из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Сделано это было в нарушение резолюции Совбеза ООН.

«Что уж говорить об инициированных Вашингтоном нелегитимных и противоречащих международному праву актах агрессии против Югославии, Ирака и так далее. Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно», – цитирует Захарову «Газета.ru».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США регулярно стараются обвинить в своих бедах внешних «врагов». Раньше эту роль для Вашингтона играли Россия и Китай, теперь же во всем «виноваты» страны Ближнего Востока.