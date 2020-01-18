Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Лондон, 18 января. Жительница Харькова продала свою девственность на аукционе за 1,2 млн евро, сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что девушка родилась на Украине, но в данный момент живет в США, где продала свою девственность через международное эскорт-агентство. Комментируя случившееся, она призналась, что решение далось ей нелегко.

«Я несколько раз думала о том, чтобы вообще не продавать свою девственность. Это трудное решение по той простой причине, что оно необратимо. Но я думаю, что вероятность пожалеть, что не выбрала деньги, выше, потому что будущий парень, скорее всего, бросит меня в какой-то момент», — сказала она.

В статье говорится, что для аукциона девушка должна была предъявить медицинскую справку, подтверждающую ее девственность. Участникам аукциона необходимо доказать, что они обладают минимальными активами в 10 млн евро.

Покупателем стал некий бизнесмен из Мюнхена, предложивший максимальную ставку в размере 1,2 млн евро. Сообщается, что вторая по размеру ставка поступила от адвоката из Нью-Йорка, который предложил один миллион, третья — от музыканта из Токио, предложившего 800 тыс. евро.

Встреча между победителем и девушкой должна пройти в Германии, где проституция легальна и клиент может снять любой отель по своему выбору. Также он имеет право заказать еще одно медицинское обследование, чтобы удостовериться в правдивости своей пассии.

Девушка рассказала журналистам, что планирует потратить деньги на «путешествия, роскошь и насыщенную жизнь».