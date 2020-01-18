Мадуро заявил о массовом переходе жителей Венесуэлы из католицизма в евангелизм

Мехико, 18 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что граждане страны активно уходят из католицизма, предпочитая объявлять себя евангельскими христианами. С данным заявлением он обратился к папе римскому Франциску во время встречи с главами регионов.

«Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3 процента», – цитирует Мадуро РИА Новости.

По его мнению, данная тенденция может быть связана с политической активностью некоторых епископов-католиков, использующих Венесуэльскую епископскую конференцию подобно политической партии. Кроме того, он напомнил, что в сентябре прошлого года празднование Рождества Богородицы было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, 5 января депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы сняли Гуайдо с поста главы. Ранее он самостоятельно объявил себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран ЕС поддержали лидера оппозиции и начали оказывать серьезное давление на представителей конституционной власти Венесуэлы.

Против выступили Россия, Китай, Куба и Мексика, поддержавшие легитимного руководителя страны Мадуро. Конституционный глава Венесуэлы подчеркнул, что Гуайдо является «марионеткой США» и назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота.