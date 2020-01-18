Пушков отреагировал на слова Помпео о смене правительства России

Москва, 18 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что политика Вашингтона вряд ли изменится после смены состава кабинета министров в России.

«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», – написал Пушков в своем блоге в Twitter.

Напомним, свое заявление американский дипломат сделал накануне. При этом Майк Помпео добавил, что американским властям нужно будет следить за развитием ситуации в РФ.

Ранее из Вашингтона в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан, который сменит на этом посту Джона Хантсмана. Салливану предстоит работать над развитием российско-американского диалога. В МИД РФ Салливана считают высокопрофессиональным, опытным дипломатом.