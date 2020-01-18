Врач-пульманолог Маркова предупредила об опасности увлажнителей воздуха

Москва, 18 января. Врач-пульманолог Лариса Маркова рассказала, в каком случае увлажнители воздуха могут навредить здоровью человека.

По словам специалиста, вреда не будет, если владельцы увлажнителей своевременно заменяют воду и фильтры в них.

«Если вода будет некачественной, то это может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — цитирует Маркову «Вечерняя Москва».

Она порекомендовала не экономить на покупке увлажнителя воздуха и выбирать более дорогие модели со встроенным гигрометром.

«Увлажнители без контроля уровня влажности в помещении могут также негативно влиять на здоровье и даже ухудшить санитарные условия», — отметила пульманолог.

Эксперт по увлажнителям Андрей Личманов посоветовал не ставить прибор у стен и регулярно его промывать.

«Если ставить устройство возле стен, то начнут мокнуть обои, а это прямой путь к образованию грибка. Его лучше регулярно промывать, иначе в механизме начнут размножаться микроорганизмы и выделяемый пар будет насыщать помещение опасным воздухом», — рассказал Личманов.

При отсутствии увлажнителя, добавил он, можно пользоваться подручными средствами, например, размещая на батарее небольшую емкость с водой.

Как пишет RT, повысить влажность в помещении помогают также живые зеленые растения и аквариумы.