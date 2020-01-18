Собчак показала стойку на руках во время занятий йогой на Мальдивах

Мале, 18 января. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем блоге в Instagram новую фотографию с Мальдив, где «светская львица» проводит зимний отдых. На снимке она продемонстрировала, как занимается йогой на курорте и делает стойку на прямых руках.

«Йожимся и зожимся — я в стойке, а Яна уже после нее», – прокомментировала Собчак.

На островах она отдыхает в компании супруга, дизайнера Яны Расковаловой и певицы Глюкозы. Подписчики Собчак уже отметили хорошую форму телеведущей, а также подтянутые ягодицы, сообщает «Пятый Канал».

Тем временем подписчики Ольги Бузовой обсуждают новую фотографию певицы и телеведущей. На снимке фанатам показалось, что ее грудь выглядит крупнее, чем обычно. Это стало поводом для того, чтобы заподозрить Бузову в пластике.

А ранее другая известная телеведущая «Дома-2» Виктория Боня ответила на комментарии своих подписчиков в Instagram, которые уличили ее в неестественной обработке новой фотографии и чрезмерной любви к фотошопу. Боня опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в русском ресторане в Лондоне. На снимке она одета в кожаную мини-юбку и красный жакет, а позади видно широкое зеркало. Именно в нем подписчики разглядели, что рука и предплечье Бони сильно отличаются и выглядят неестественно