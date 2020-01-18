Трамп призвал назвавшего его клоуном Хаменеи быть «осторожнее в словах»

Вашингтон, 18 января. Президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть «осторожнее в словах» в отношении Соединенных Штатов.

Ранее Хаменеи назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани «позором» США, которые «поступили как трусы» и никогда не смогут «восстановить свой утраченный имидж». Верховный лидер Ирана сказал, что Трамп — «клоун», притворяющийся, что поддерживает иранский народ, но на самом деле «вонзающий кинжал ему в спину».

«Так называемый «верховный лидер» Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, позволил себе несколько нелестных слов о США и Европе. Экономика Ирана рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами», — написал Трамп в Twitter.

Американский президент призвал иранских политиков «сделать Иран снова великим». Этот лозунг практически слово в слово повторяет предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой». Отметим, что свое сообщение в соцсети глава Белого дома в очередной раз продублировал на персидском языке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного по личному распоряжению Трампа. Тегеран пообещал отомстить за убитого и нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Агрессивная политика Вашингтона все чаще побуждает жителей ближневосточных стран выступать с призывом «янки, гоу хоум».