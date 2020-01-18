Уволенный после поездки в Россию украинский футболист назвал решение клуба «шоком»

Киев, 18 января. Бывший нападающий украинского футбольного клуба «Агробизнес» Игорь Сикорский прокомментировал решение руководства расторгнуть с ним контракт после поездки спортсмена в Россию. Футболист назвал такой исход событий «шоком», но выразил согласие с решением клуба.

Конфликт Сикорского с ФК произошел после того, как он посетил Санкт-Петербург. Фотографиями своей поездки он делился в Instagram и других соцсетях. По мнению руководства спортивного клуба, тем самым футболист нарушил условия контракта о всестороннем способствовании сохранения и повышения престижа клуба.

«С другой стороны, когда главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало», – цитирует РИА Новости футболиста.

Напомним, что команда расторгла с ним контракт в одностороннем порядке, сообщает «Газета.ru». Как позже объяснил сам спортсмен, он ездил в Петербург к родственникам на четыре дня и не предполагал, чем это закончится.

Ранее чемпионат Кипра по футболу пришлось приостановить из-за бомбы в машине судьи. Неизвестные установили взрывчатку в автомобиль арбитра, а после скрылись. Известно, что инцидент произошел рядом с домом судьи, на момент взрыва в автомобиле его не было.