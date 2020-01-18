Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин в субботу в Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Также Путин осмотрит экспозицию, подготовленную творческой мастерской «Невский баталист», и встретится с ветеранами войны в Государственном мемориальном музее обороны Ленинграда.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней, в течение которых погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей, большинство которых умерли от голода.

Владимир Путин не раз рассказывал, что его отец был участником обороны Ленинграда и получил тяжелое ранение на «Невском пятачке», где советские войска неоднократно пытались прорвать блокаду. Владимир Спиридонович Путин был ранен 17 ноября 1941 года в ходе наступления в районе «Невской Дубровки», после чего уже не смог вернуться в строй.

В блокадном Ленинграде отец президента провел несколько месяцев в госпиталях и успел в последний момент спасти жену, которую санитары посчитали мертвой.

Ранее RT сообщил, что добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения погибшего в годы блокады родного брата Владимира Путина.