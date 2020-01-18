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Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда

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Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда

Москва, 18 января. Президент России Владимир Путин в субботу в Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Также Путин осмотрит экспозицию, подготовленную творческой мастерской «Невский баталист», и встретится с ветеранами войны в Государственном мемориальном музее обороны Ленинграда.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней, в течение которых погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона мирных жителей, большинство которых умерли от голода.

Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин не раз рассказывал, что его отец был участником обороны Ленинграда и получил тяжелое ранение на «Невском пятачке», где советские войска неоднократно пытались прорвать блокаду. Владимир Спиридонович Путин был ранен 17 ноября 1941 года в ходе наступления в районе «Невской Дубровки», после чего уже не смог вернуться в строй.

В блокадном Ленинграде отец президента провел несколько месяцев в госпиталях и успел в последний момент спасти жену, которую санитары посчитали мертвой.

Ранее RT сообщил, что добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения погибшего в годы блокады родного брата Владимира Путина.

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Источник: «Интерфакс»
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