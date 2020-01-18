Подписчики заподозрили Бузову в увеличении груди

Бангкок, 15 января. Подписчики Ольги Бузовой обсуждают новую фотографию певицы, опубликованную в соцсети Instagram. На снимке фанатам показалось, что ее грудь выглядит крупнее, чем обычно. Это стало поводом для того, чтобы заподозрить Бузову в пластике.

Новую фотографию телеведущая опубликовала с острова Пхукет в Таиланде, где в данный момент она отдыхает с возлюбленным Давидом Манукяном. На снимке телезвезда стоит в синем бикини. Первое, что бросилось в глаза фанатам Бузовой, это ее грудь. Поэтому подписчики начали гадать, в чем причина такого резкого увеличения бюста – в оптической иллюзии, использовании фотошопа или певица действительно обратилась к пластическому хирургу, пишет «Пятый канал».

«Оля, что у вас с грудью?», «Откуда грудь взялась?», «Грудь сделала, видно сразу, говорит нет, в прошлый отпуск не было, сейчас стоит, давно пора было», — пишут подписчики Ольги Бузовой.

Напомним, ранее Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна. «Грацию» возлюбленной запечатлел ее молодой человек, блогер Давид Манукян. На кадрах Бузова плавает в бассейне, а затем решает грациозно выбраться из воды к бойфренду. Девушка на видео подкрадывается к бортику, запрыгивает на него, однако в этот момент сноровка ее подводит.

В Таиланд пара отправилась после каникул на горнолыжном курорте в Куршевеле. В Пхукете певица и блогер поселились в частной вилле с бассейном, аренда которой обходится постояльцам примерно в 100 тысяч рублей за ночь.