Сын Заворотнюк впервые навестил тяжелобольную мать в больнице

Москва, 18 января. Сын больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков впервые навестил свою мать в больнице, этот факт взволновал пользователей Сети.

В минувший вторник Заворотнюк отметила день рождения своей старшей дочери. Из-за тяжелого состояния актрисы праздник пришлось перенести в больничную палату, куда приехали ее дочка Анна с помощницей, а также 19-летний сын Майкл.

Все родные Заворотнюк регулярно навещали ее и ранее, но Майкл посетил больницу впервые. Многих пользователей Сети этот факт навел на мысль о том, что состояние звезды телесериала «Моя прекрасная няня» сильно ухудшилось, и сын приехал попрощаться с ней.

Ранее сообщалось, что актрису выписали из больницы. О подробностях ничего не известно, но звучали версии о том, что болезнь Заворотнюк перешла в терминальную стадию, когда дальнейшее лечение становится бессмысленным. PR-директор звезды Марина Потапова отказалась комментировать сообщения о ее выписке из клиники.

О болезни Заворотнюк стало известно в августе прошлого года, когда СМИ сообщили, что у актрисы нашли рак мозга. Близкие долгое время не давали никаких комментариев по этому поводу и до сих пор не подтвердили страшный диагноз. В декабре они в очередной раз попросили оставить Заворотнюк в покое и не лезть в ее личную жизнь.

Как пишут «Известия», в октябре 2019 года родственники актрисы сообщили, что у нее действительно есть некое серьезное заболевание и она проходит курс лечения.