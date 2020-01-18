В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации

Киев, 18 января. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отозвал предложенный им проект поправок в конституцию страны в части децентрализации, отметив, что он нуждается в доработке. Дальнейшую судьбу законопроекта обсудили в Офисе главы государства.

«Было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто эффективно приобщится к этому процессу», — рассказал Разумков.

Проект децентрализации в его первоначальном варианте предполагал изменить административно-территориальное устройство Украины с введением института префекта. В документе не упоминался особый статус для неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который украинские власти должны предоставить согласно минским договоренностям.

Ряд оппозиционеров в Раде раскритиковали этот проект, отметив, что он приведет к концентрации власти в руках президента. Негативное отношение к нему высказали также посольства Канады, Швеции и Германии.

Как пишет «Газета.ру», реформа местного самоуправления на Украине была начата еще 2014 году действующим на тот момент руководителем страны Петром Порошенко, но так и осталась незаконченной.