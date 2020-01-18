США признались в сильном отставании в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон, 18 января. Правительство США признало сильное отставание в области гиперзвукового оружия. Для того, чтобы восстановить свои позиции, стране понадобятся годы. Об этом сказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Центре международных стратегических исследований в Вашингтон, сообщает телеканал «Звезда».

«Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», – отметил американский генерал, при этом пояснив, что ранее неоднократно просил ускорить процесс восстановления, однако этого так и не произошло.

Ранее Минобороны США подписало контракт с американской компанией Lockheed Martin на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires. Цена контракта составила 31,9 млн долларов, сообщает «Газета.ru».