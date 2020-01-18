ЛНА зафиксировала поставку турецких систем ПВО боевикам ПНС Ливии

Каир, 18 января. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Турция поставила так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи системы ПВО для усиления аэропорта Митига.

Слова аль-Мисмари приводит египетское издание «Аль-Ахрам». Официальный представитель ЛНА подчеркнул, что вооружение и боевики для сил ПНС были доставлены в Триполи морем во время действия перемирия.

«Мы зафиксировали, что система ПВО была установлена в аэропорту Митига», — сообщил он.

Аль-Мисмари добавил, что Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара продолжает выполнять договоренность о прекращении огня.

Эксперты отмечают, что «накачивание» Турцией оружием и живой силой Триполи, где действует так называемое Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, выглядит как попытка спровоцировать ЛНА перед конференцией в Берлине, запланированной на 19 января.

За время своего существования ПНС превратило Триполи в форпост международного терроризма, где обосновались боевики, в том числе бежавшие из Сирии, организованные бандитские группы и различные полувоенные структуры.

В четверг ООН официально признала факт переброски Турцией сирийских джихадистов в Ливию. Речь идет об организованной доставке в район Триполи около двух тысяч террористов в качестве помощников незаконным вооруженным формированиям из окружения Сарраджа.

Напомним, 19 января в Берлине состоится второй тур межливийских переговоров. Первый прошел 13 января в Москве, он был инициирован президентом России Владимиром Путиным, ранее выступившим с предложением ввести режим прекращения огня между сторонами ливийского конфликта.