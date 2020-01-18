Украина и Грузия пожаловались в ММО на действия России в Азовском и Черном море

Лондон, 18 января. Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) заявили, что Россия якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Великобритании, Киев и Тбилиси обратили внимание государств-членов ММО «на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

Ожидаемо документ киевской и грузинской делегаций поддержали делегации США и некоторых стран ЕС.

Ранее в ходе заседания делегация Украины подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. По мнению Киева, в этом регионе должны распространяться только сигналы украинской радиостанции «НАВТЕКС — Бердянск».

Эти действия России, по мнению украинской делегации, «угрожают безопасности навигации».

Согласно договору между Москвой и Киевом от 2004 года, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины. Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат.

В 2018 году Украина развернула информационную войну вокруг судоходства, которую поддерживала несколькими крупными провокациями. Самой серьезной из них стал инцидент 25 ноября 2018 года, когда корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры.