Украинский министр Малюська залез под стол в поддержку Гончарука

Киев, 18 января. Министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьера страны Алексея Гончарука на фоне скандала с аудиозаписями, опубликовав фото, на котором он прячется под столом.

Малюська назвал Гончарука «лучшим премьером в истории Украины», добавив, что уволит каждого, кто займется саботажем в ожидании «возможной смены руководства».

«Даже если буду умирать (а не просто находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении каждого, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», — написал Малюська.

Ранее в Сети появился аудиоролик, якобы записанный в ходе неформального совещания Гончарука с членами правительства и руководителями ряда украинских ведомства. На записи слышны высказывания человека, голос которого похож на премьер-министра Украины, заявляющего, что у президента страны Владимира Зеленского «туман в голове» и «примитивное понимание экономических процессов».

Накануне Гончарук сообщил, что подал прошение об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, но утверждает, что различные его высказывания были смонтированы. Зеленский, встретившись с премьером, выразил доверие ему и кабинету министров. Как сообщает «Газета.ру», Гончарук пообещал Зеленскому в срок до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе правительства и представить его в Верховной раде.

Гончарук возглавил правительство 29 августа прошлого года. Ранее он занимал должность замруководителя офиса президента Украины.