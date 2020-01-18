В Раде заявление премьера Гончарука об отставке назвали «политическим жестом»

Киев, 18 января. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал «политическим жестом» заявление премьер-министра Алексея Гончарука, объявившего в пятницу о своей отставке после скандала. Для своего ухода Гончарук должен был направить в Раду заявление, однако в украинский парламент оно не поступало, объяснил Разумков.

«Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление в Верховную раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением», – цитирует РИА Новости спикера Верховной рады Украины, сделавшего соответствующее заявление в эфире местного телеканала.

Если бы Зеленский поддержал предложение Гончарука, то премьер обратился бы в Раду с заявлением, что он слагает полномочия, отметил спикер. Однако соответствующий документ до украинского парламента не дошел.

Напомним, ранее в Сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер-министр выступает с критикой президента, заявляя, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», сообщает «Газета.ru». После скандала Гончарук заявил, что покидает свой пост, однако позже Зеленский дал ему шанс работать дальше.