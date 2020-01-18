ليبيا 17 يناير: رسالة حفتر الى بوتين ، في انتظار مؤتمر برلين

ليبيا ، 17 يناير : تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاب شكر من قائد الجيش الوطني الليبي ، خليفة حفتر ، الليبيون يمنعون ارهابي حكومة الوفاق من الوصول إلى عائدات النفط

رسالة حفتر الى بوتين

تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة من قائد الجيش الوطنى الليبي خليفة حفتر ، وفقا لما ذكره المكتب الصحفى لرئيس الدولة الروسية.

في الخطاب شكر حفتر الرئيس الروسي على جهود موسكو لإحلال السلام والاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

"شكرا لكم وأعرب عن دعمي الكامل للمبادرة الروسية لعقد محادثات سلام في موسكو ، والتي ينبغي أن تؤدي إلى السلام في ليبيا."___ نص الرسالة حسب موقع الكرملين الالكتروني.

ووفقا للرسالة ، أكد حفتر أنه مستعد لقبول الدعوة لزيارة روسيا لمواصلة الحوار بشأن ليبيا.

في يوم الاثنين الماضي ، استضافت موسكو محادثات ليبية مع ممثلي وزارة الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا. وصل الجانبان المعارضان في ليبيا أيضا إلى العاصمة الروسية - رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز سراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

شار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أهمية محادثات موسكو لدفع عملية السلام في ليبيا. وأكد أن الجانب الروسي سيواصل بذل الجهود لحل الوضع في ليبيا.

سيحضر بوتين الى المؤتمر المقام حول ليبيا

سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير. جاء ذلك عن طريق صحافة الكرملين.

نذكر أن ألمانيا أصدرت يوم الثلاثاء بيانا رسميا بشأن عقد مؤتمر لحل الأزمة في ليبيا ، والذي سيعقد في 19 يناير في برلين. سيشارك ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المؤتمر الدولي. سيمثل ليبيا وفدان الجيش الوطني الليبي و حكومة الوفاق ، بقيادة خليفة حفتر وفايز سراج ، على التوالي.

تخطط تركيا لتعطيل المؤتمر في برلين

تواصل تركيا ارسال المقاتلين السوريين عبر إسطنبول إلى الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبي. من المعروف حاليا أن عدد المرتزقة قد وصل إلى 1750 شخصا. صرح بذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان (المركز السوري لرصد حقوق الإنسان).

تشير التقارير إلى أن هذا "الكم من القوى العاملة" ليس هو الأخير، في المعسكرات التركية ، هناك 1500 مجند جديد يتلقون تدريبات قبل "رحلة العمل". بالإضافة إلى ذلك ، يتم تجنيد مجموعة جديدة من المتطوعين من سوريا في عفرين وغيرها من المدن التي تشكل جزءا من عملية درع الفرات.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بالفعل مقتل خمسة مقاتلين سوريين على الأقل في طرابلس - تم إعادة جثث القتلى إلى محافظة حلب.

كما لاحظ المستشرق والناشر أندريه أونتيكوف في تعليق خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية (FAN) ، فإن تركيا بهذه الطريقة تزيد درجة التوتر قبل المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين.

و استذكر الخبير الاجتماع الأخير لأطراف النزاع الليبي في موسكو ، حيث تم توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ، لكن هذا لم يتحقق.

"يبدو أن رفض حفتر لتوقيع الاتفاقيات ، كان الخطوة الصحيحة من جانبه ، لأن تقديم أي مطالب إليه لا أساس له من الصحة تمامًا - كان عليه أن يفرض شروط التغيير. بعد ما حدث في موسكو ، أشعر أن الموازنة دخلت في التنسيق الروسي التركي للأعمال. يرجى ملاحظة أن هناك الآلاف من المقاتلين السوريين الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا و وعدهم بالمال وجوازات السفر التركية ، وفي الوقت نفسه نشهد تصعيدًا خطيرا في إدلب. هناك العشرات من انتهاكات وقف إطلاق النار - تقوم وزارة الدفاع بإصلاحها يوميا لا يوجد شيء جيد في حقيقة أن هذا يحدث عشية مؤتمر برلين - هذا عار بشكل عام. على العموم ، وبسبب هذه الانتهاكات ، قد يختفي المؤتمر الدولي في ألمانيا. "__ نقلن عن المستشرق.

وفقا لأونتيكوف ، فإن إرسال المتشددين إلى جانب حكومة الوفاق يساهم في تصعيد الصراع وبالتالي يعطل تنفيذ مبادرات السلام.

الليبيون يمنعون ارهابي حكومة الوفاق من الوصول إلى عائدات النفط

سيتم إغلاق الموانئ وحقول النفط في أجدابيا بسبب حقيقة أن عائدات بيع الموارد الطبيعية تنفقها الحكومة التركية على مرتزقة من سوريا ، الذين ينظمون الفوضى في ليبيا ويزيدون من حدة النزاع الليبي. تم الإعلان عن إنهاء إنتاج النفط في منطقة جهير، حسب ما نقل على لسان قبيلة ازوية بتاريخ ١٧ يناير على الفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الشعب الليبي سئم من إراقة الدماء ، وأن المسلحين السوريين ، الذين نقلتهم أنقرة إلى أراضي ليبيا لتجديد صفوف العصابات المسلحة غير الشرعية لنظام الاحتلال التابع لفايز سراج ، هم فقط يتصاعدون وينهبون المدنيين. يجب أن يؤدي اغلاق موارد التمويل الموجهة الى المرتزقة إلى تقليل درجة المواجهة بين أطراف النزاع الليبي وسط مفاوضات مستمرة بشأن تسوية سلمية للأزمة في شمال إفريقيا.

بسبب نقل الجهاديين من إدلب السوري ، زودت السلطات التركية لفترة طويلة ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بالقوى العاملة. ضم المرتزقة الذين وصلوا بانتظام إلى جانب عمليات تسليم الأسلحة غير القانونية التي قامت بها أنقرة لتجاوز الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة السبب الذي زاد من تجاوزات حكومة السراج. لذلك ، قرر الليبيون ، الذين سئموا من النزاع الذي طال أمده ، منع غزو تركيا في بلادهم عن طريق إيقاف حقول النفط والموانئ البحرية.

نذكر ، مساء امس المقاتلين السوريين ، مرتبطين بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطني، خلال عمليات السطو في العاصمة الليبية قتل تسعة من السكان المحليين. اصبح المدنيين الابرياء بأي حال من الأحوال ضحايا للمحتالين الذين أتوا من سوريا لدعم "حكومة" طرابلس التي فقدت شرعيتها.