Глава МИД Ирака обсудил с генсеком НАТО механизмы сотрудничества

Каир, 18 января. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будущее отношений Багдада с Альянсом и механизмы сотрудничества, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, стороны в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и регионе.

«Также рассматривалось будущее отношений с Альянсом, механизмы сотрудничества», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирака обратил внимание генсека НАТО на «необходимость усиления роли Ирака в защите своего суверенитета».

Столтенберг заявил, что Альянс обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать.

Ранее власти Ирака потребовали вывода американских войск. Это произошло после того, как ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тем не менее Вашингтон отказался выводить свои силы из Ирака, безапелляционно заявив, что у него нет таких планов.

В странах Ближнего Востока все чаще можно услышать призывы местных жителей «янки, гоу хоум», протестующих против агрессивной политики США.

Однако военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что власти США будут использовать любую возможность, чтобы не выводить войска из Ирака, поскольку в этом случае они потеряют контроль над сирийскими нефтяными месторождениями. Политолог напомнил, что Ближний Восток — «это центр большого региона, из которого США могут влиять на Центральную Азию, Африку, Европу, Индийский океан и Персидский залив».