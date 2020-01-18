Чуйченко и Голодец не войдут в состав нового правительства

Москва, 18 января. Вице-премьеры Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав нового правительства. Об этом в пятницу заявили СМИ со ссылкой на источник.

Сообщается, что обязанности заместителя председателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма могут распределить между другими вице-премьерами. Сейчас за них отвечает Ольга Голодец.

РИА Новости со ссылкой на РБК сообщает, что в правительстве якобы уже подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что Андрей Белоусов, который на данный момент исполняет обязанности помощника президента, сменит Антона Силуанова на должности первого вице-премьера.

Вместе с тем Татьяна Голикова, исполняющая обязанности зампредседателя, останется на посту. По предварительной информации источников в кабмине, она займется реализацией мер в сфере социальной политики, которые ранее были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Напомним, 15 января после оглашения послания правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, в активе которого эффективные действия по собираемости налогов в стране.

Вскоре Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Позже новый премьер-министр РФ заявил, что главной задачей кабинета министров станет исполнение положений послания российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию.