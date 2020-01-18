Агентство S&P подтвердило рейтинги России

Москва, 18 января. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-», сообщается на сайте агентства.

S&P подтвердило рейтинг России «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в местной валюте. Прогноз стабильный.

В июле прошлого года эксперты S&P также подтвердили, что Россия находится на инвестиционном уровне «BBB-». По их данным, позитивное влияние на рейтинг РФ оказывает приверженность страны к реализации консервативной макроэкономической политике, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика.

Отметим, в конце прошлого года другое международное рейтинговое агентство — Fitch Ratings — улучшило прогноз роста экономики России на 2020 и 2021 годы до 2%. Ранее он составлял 1,9%.