Амнуэль назвал причиной конфликта с Соловьевым «советские учебники»

Москва, 18 января. Режиссер и политик Григорий Амнуэль, поспоривший в прямом эфире с телеведущим Владимиром Соловьевым на тему войны между СССР и Польшей, назвал причиной конфликта «советские учебники».

Ранее Соловьев в эфире своей авторской программы поспорил на повышенных тонах с Амнуэлем, когда тот заявил, что Польша не должна извиняться за красноармейцев, замученных во время советско-польской войны 1920 года.

В интервью изданию «Царьград» Амнуэль пояснил, что именно стало причиной его спора с телеведущим. Он отметил, что конфликт был вызван расхождениями в знании истории, а также разными оценками исторических событий. Режиссер считает, что если учиться по «советским учебникам», то познания в истории будут очень сильно отличаться от «общепринятых».

«В этом главный камень преткновения», — сказал Амнуэль.

Еще одна причина, добавил он, кроется в том, что у них с Соловьевым разные взгляды на Советский Союз. Для телеведущего, по его мнению, СССР был почти «идеальной страной», тогда как сам Амнуэль считает Советский Союз «страной позора».

Режиссер уточнил, что они с Соловьевым расходятся также во мнении о том, какую дату считать концом Второй мировой войны. Амнуэль уверен, что правда в этом споре полностью на его стороне.

«У меня козырей хватает. Потому что я историю учил не по советским учебникам», — подытожил он.

Как пишет «Газета.ру», Григорий Амнуэль регулярно выступает на шоу Соловьева в качестве поборника «либерально-западнической» позиции.