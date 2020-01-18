Швыткин оценил проект стратегии национальной безопасности Украины

Москва, 18 января. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин констатировал, что проект стратегии национальной безопасности Украины говорит о том, что Киев необоснованно ожидает от Москвы агрессии.

Депутат в беседе с RT с сожалением отметил, что «напряженность по отношению к нашей стране сохраняется», «несмотря на различные действия со стороны Украины, связанные с обменом пленными». По его мнению, данная стратегия говорит о том, что Киев рассматривает Россию «далеко не как братское государство».

«Они ожидают от нас агрессии. Но это не соответствует действительности. Украина должна двигаться в сторону России, а не от нее», — подчеркнул Швыткин.

В пятницу СНБО рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины. Приоритетным направлением проекта, в том числе, является обеспечение государственного суверенитета и восстановление территориальной целостности страны.

Позднее в пресс-службе офиса украинского президента заявили, что выполнять приоритеты стратегии собираются, в частности, путем «восстановления… государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

Однако при этом в сообщении отмечалось, что «предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».

«Газета.ру» обращала внимание, что месяцем ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что его ведомство не считает возможной военную агрессию со стороны России, по крайней мере в ближайшее время. При этом, по его словам, в украинском обществе и политических кругах укоренилась мысль о скором нападении России.