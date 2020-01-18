ФАН публикует фото с места ДТП в Ярославле, где погибли два человека

Ярославль, 18 января. Два человека сгорели в результате столкновения двух иномарок на Московском проспекте Ярославля.

Серьезная автомобильная авария произошла на участке автомобильной трассы М8, проходящей по Московскому проспекту в Ярославле. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в районе нефтеперерабатывающего завода столкнулись Mitsubishi и Toyota. От удара в одной из машин начался пожар.

В результате в огне погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне Mitsubishi. Очевидцы утверждают, что Toyota врезалась в легковушку, которая стояла на светофоре. Пострадал также вероятный виновник ДТП.

На месте происшествия работают пожарные, бригады скорой помощи и дорожная полиция. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.