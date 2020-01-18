Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Самый маленький человек в мире скончался на 28-м году жизни

109
0 Оставить комментарий

Самый маленький человек в мире скончался на 28-м году жизни

Катманду, 18 января. На 28-м году жизни скончался Хагендра Тапа Магар, признанный Книгой рекордов Гиннесса самым маленьким человеком в мире. Рост его составлял всего 67,08 сантиметра.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году. Несмотря на свой крошечный рост, он сохранил способность передвигаться самостоятельно. В 2011 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РИА Новости, тогда в мире существовал человек меньше его – филиппинец Джунрей Балауинга, однако он из-за заболевания он не мог передвигаться и стоять без помощи посторонних.

Также в 2011 году Хагендра был назначен послом доброй воли Непала в области туризма. По словам его друзей, в последнее время у него наблюдались проблемы с сердцем, астма, пневмония. Врачи боролись за его жизнь, но днем 16 января самый маленький человек в мире скончался.

После его смерти статус рекордсмена перешел к жителю Колумбии Эдуарду Ниньо Эрнандесу, рост которого составляет всего чуть более 70 сантиметров.

Напомним, в конце прошлого года старейшая в мире супружеская пара отпраздновала 80-летие свадьбы. Супруги, 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта, провели этот праздник в Лонгхорне, расположенном в американском штате Техас. Когда они прибыли туда на двухместном автомобиле 1920 года, муж вручил жене букет цветов. Так он сделал много лет назад во время их первого свидания, пишет «Газета.ru».

Новости партнеров

Новости партнеров