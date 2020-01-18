Самый маленький человек в мире скончался на 28-м году жизни

Катманду, 18 января. На 28-м году жизни скончался Хагендра Тапа Магар, признанный Книгой рекордов Гиннесса самым маленьким человеком в мире. Рост его составлял всего 67,08 сантиметра.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году. Несмотря на свой крошечный рост, он сохранил способность передвигаться самостоятельно. В 2011 году он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РИА Новости, тогда в мире существовал человек меньше его – филиппинец Джунрей Балауинга, однако он из-за заболевания он не мог передвигаться и стоять без помощи посторонних.

Также в 2011 году Хагендра был назначен послом доброй воли Непала в области туризма. По словам его друзей, в последнее время у него наблюдались проблемы с сердцем, астма, пневмония. Врачи боролись за его жизнь, но днем 16 января самый маленький человек в мире скончался.

После его смерти статус рекордсмена перешел к жителю Колумбии Эдуарду Ниньо Эрнандесу, рост которого составляет всего чуть более 70 сантиметров.

Напомним, в конце прошлого года старейшая в мире супружеская пара отпраздновала 80-летие свадьбы. Супруги, 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта, провели этот праздник в Лонгхорне, расположенном в американском штате Техас. Когда они прибыли туда на двухместном автомобиле 1920 года, муж вручил жене букет цветов. Так он сделал много лет назад во время их первого свидания, пишет «Газета.ru».