Дурова допросили в США по делу о Telegram

Вашингтон, 18 января. Российский предприниматель Павел Дуров был допрошен в США в рамках судебного процесса по делу Telegram Group Inc. и продаже цифровой валюты Gram.

Дуров давал показания дистанционно в течение двух дней, 7 и 8 января, находясь при этом в Объединенных Арабских Эмиратах. Основатель Telegram отвечал на вопросы в общей сложности около 14 часов в присутствии адвоката. Материалы допроса занесены в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как следует из документов, бизнесмен разъяснил ряд моментов по поводу структуры и работы основанных им компаний. Он заявил, что в Telegram Group Inc. в последние два года работали до 30 тысяч сотрудников, компания пользовалась услугами сотен подрядчиков. Его попросили также раскрыть число подписчиков мессенджера Telegram.

«Я бы сказал, что у Telegram сейчас около 300 миллионов ежемесячных активных пользователей», — пояснил предприниматель.

По его словам, в конце 2017 года число людей, которые пользовались Telegram не менее раза в месяц, составляло около 180 млн.

Дуров отметил, что скачивание Telegram никогда не было платным. Он заявил, что финансировал создание и работу мессенджера из личных средств, которые получил в том числе, продав основанную им социальную сеть «ВКонтакте».

«Я сумел продать ее в верный момент», — добавил бизнесмен.

Он рассказал, что в ходе размещения цифровых токенов Gram в 2018 году было выручено около 1,7 млрд долларов, часть суммы была направлена на развитие Telegram и приобретение оборудования.

Как пишет «Газета.ру», Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против блокчейн-платформы Telegram, из-за чего запуск криптовалюты Gram может быть отложен на срок до года, в течение которого Дуров рассчитывает разрешить все спорные моменты.