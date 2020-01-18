Диетолог Барташевич назвала главные опасности для организма при употреблении мяса

Москва, 18 января. Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно есть без вреда для здоровья.

В интервью порталу E1.RU диетолог напомнила, что красное мясо содержит канцерогены, в результате чего его можно употреблять в ограниченном количестве: суточная норма составляет не более 70 граммов, недельная — максимум 500.

Барташевич подчеркивает, что мясо является чужеродным белком. При жарке «получаем сочетание высокой термической нагрузки с белком и растительные масла».

«Вот вам и канцерогены, сплав коагулированного белка, который несет на себе чужеродную роль, вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии», — подчеркивает специалист.

По словам Барашевич, диетологи сходятся во мнении, что мясо лучше запекать или тушить, главное — без жирной жареной корки. Для защиты своего здоровья также следует варить супы на «втором» бульоне: мясо сначала довести до кипения, вылить воду, а уже потом набрать чистую, на основе которой и варить супы.

«Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается», — напоминает диетолог.

Ранее диетолог Елена Мотова в интервью «Газете.ру», рассказала, что по итогам двух масштабных исследований стало ясно, что «люди в нашей стране питаются отвратительно». По ее словам, лишь только чуть больше четверти людей потребляют достаточно рыбы, почти половина респондентов не ест достаточно фруктов и овощей. Почти 40% людей физически не активны.

Испанские диетологи вовсе раскритиковали мнение, согласно которому «есть можно все, но в меру», отметив, что некоторые продукты следует исключить из питания. Как передавал RT, ученые подчеркивают, что убеждения о пользе алкоголя — пары бокалов вина в день — «являются не просто ложью, а настоящим варварством». Диетологи также рекомендуют отказаться от колбасы, поскольку та состоит из добавок, крахмала и других «начинок».