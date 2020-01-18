Шойгу назвал российскую журналистику «проводником передовых идей»

Москва, 18 января. И.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу оценил роль российской журналистики, заявив, что она всегда была «проводником передовых идей».

Об этом и.о. главы оборонного ведомства заявил в пятницу на торжественной церемонии награждения журналистов, которая прошла в Москве.

«Российская журналистика всегда выступала проводником передовых идей, высоких нравственных ценностей, формировала в обществе уважительное отношение к отечественной истории», — сказал Шойгу.

Приветственный адрес от имени и.о. министра председателю Союза журналистов Москвы Павлу Гусеву передал первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов. Он отметил, что работа военных журналистов неразрывно связана с Вооруженными силами России.

«Особо хочу отметить самоотверженный труд военных корреспондентов, тех, кто следуя традициям военкоров времен Великой Отечественной войны, зачастую с риском для жизни выполняют свой журналистский долг», — добавил он.

Среди тех, кто получил награды Минобороны РФ — главред «Военно-исторического журнала» Игорь Чачух, ведущая телеканала «Звезда» Наталия Метелина, корреспонденты телеканалов НТВ и «ТВ Центр» Алексей Ивлиев и Алексей Платонов.

В ходе церемонии Гусев наградил главного редактора официального издания Министерства обороны России «Красная звезда» Николая Ефимова за сохранение традиций Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Сергей Шойгу присвоил прославленным отечественным атлетам Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову воинские звания.