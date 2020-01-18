МИД Польши оценил рассекреченные Россией документы об освобождении Варшавы

Варшава, 18 января. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал документы, опубликованные Министерством обороны РФ об освобождении Варшавы в годы Великой Отечественной войны.

Подборка исторических документов появилась на интернет-портале российского Минобороны. В частности, в них говорится, что по оценкам историков в боях на польском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. Несмотря на достоверность документов, руководство Польши посчитало их попыткой якобы «переписать историю».

«Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», – цитирует РИА Новости заместителя главы польского МИД.

Тем временем доктор исторических наук Евгений Кожокин пояснил, что опубликованные документы позволяют сказать, что России не стыдно за свою историю. Он также пояснил, что историки, говоря о недопустимости фальсификаций, ищут правду о поведении советских военных в Польше.

По мнению другого специалиста, директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, опубликованные документы показывают, с каким теплом солдат Советского союза встречали граждане Польши.

Объясняя заявления Варшавы, эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский также пояснил, что на сегодняшний день в Польше сильны СМИ, пропагандирующие западные ценности. Поэтому, по его мнению, Польшу нельзя назвать независимой.

Напомним, власти Польши регулярно пытаются политизировать историю, подгоняя ее под современную политическую конъюнктуру. Об этом ранее заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.