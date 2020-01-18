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Участники конференции по Ливии признали легитимность Палаты представителей

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Участники конференции по Ливии признали легитимность Палаты представителей
Берлин, 18 января. Участники берлинской конференции по Ливии, которая состоится 19 января, признают легитимность Палаты представителей Тобрука под руководством Агилы Салеха и намерены доверить ей государственное строительство, в частности, утверждение будущего правительства Ливии.

«Мы поддерживаем ливийское политическое соглашение в качестве жизнеспособной основы для достижения политического решения в Ливии. Мы также призываем к учреждению функционирующего президентского совета и формированию единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства, утвержденного Палатой представителей», — говорится в документе.

Конференции по урегулированию кризиса в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В международной конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН. Ливия будет представлена двумя делегациями — ЛНА и ПНС во главе с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем соответственно. 

Инициативу проведения берлинской конференции поддержал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для результативности мероприятия на него необходимо пригласить государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране. 

Берлинская конференция по Ливии станет логичным продолжением московских переговоров сторон конфликта, прошедших по инициативе РФ и ставших первым шагом на пути к миру в стране. Ранее благодаря международному авторитету президента России в Ливии начал действовать режим прекращения огня.

В четверг президент России Владимир Путин получил благодарственное письмо от командующего ЛНА Халифы Хафтара, который действует с одобрения Палаты представителей. Он выразил полную поддержку российской инициативе по примирению сторон ливийского конфликта и заявил, что примет окончательное решение по ливийскому кризису на последующих переговорах в Москве. 

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