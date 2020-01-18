Компания Shell поддержит строительство «Северного потока — 2» вопреки санкциям США

Москва, 17 января. Англо-голландская компания Shell, являющаяся партнером «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток — 2», продолжит работу над проектом, несмотря на санкции США, заявил председатель концерна в России Седерик Кремерс.

Кремерс подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» «очень важен для энергобезопасности в Европе».

«Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект. Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект. Они являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок», — цитирует слова Кремерса ТАСС.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», передавал RT. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого компания Allseas заявила о прекращении строительных работ.

Штаты выступают против строительства газопровода, поскольку всеми силами пытаются поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), который стоит гораздо дороже российского. Кроме того, против проекта выступает и Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла ранее, что Германия продолжит поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на санкции США, передавала «Газета.ру».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планировалось завершить в конце 2019 года, теперь завершение проекта перенесли, предположительно, на конец 2020 года.