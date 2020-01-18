Оккупировав столицу Ливии, ПНС превратило Триполи в «приют» для террористов

19 января в продолжение московской инициативы состоится международная конференция в Берлине, где встретятся лидеры ведущих стран мира, а также региона для урегулирования ливийского кризиса. В своем письме к президенту России Владимиру Путину Халифа Хафтар обозначил, что окончательные итоги переговоров будут после закреплены в Москве.

Другая сторона переговоров в лице главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа наверняка едет в Берлин с довольно большими опасениями. Длительное время основным «покровителем» ПНС выступала Турция, которая, как и в ситуации с урегулированием в Сирии, приходит к консолидированной позиции с Москвой, а значит, ПНС может лишиться последней опоры. Критическую ситуацию для лидеров Триполи создает также и хорошо известные криминальные связи ПНС вкупе с истекшим сроком полномочий.

Несмотря на изначальную поддержку ООН, ЕС и США в 2015 году ПНС за время своего существования не смогло получить поддержку населения. При этом ПНС и не планировало реализовывать возложенные на него Схиратскими соглашениями функции. Поставленный извне премьер-министром бизнесмен Саррадж должен был обеспечить бесперебойные поставки ливийской нефти, доходы от которой также были полностью под контролем ЕС. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, власть ПНС опирается на международные террористические сети, городские банды и полувоенные структуры.

Сам премьер-министр Саррадж, как и глава МВД Фатхи Башага с председателем Госсовета Халедом Мишри, входит в состав «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), через посредство которых ПНС получает скрытые финансовые потоки от Катара. Цель группировки превратиться в сетевую структуру и получить доступ к государственному управлению в ряде стран, создавая в них ячейки.

Основную массу боевиков на местах составляют смешанные представители международных террористических сетей, получившие «приют» в Триполи после того, как они были изгнаны силами Хафтара из Киренаики или побеждены Асадом в Сирии. Militias (или thuwar) — бандитские группы, в задачу который входит охрана первых лиц, правительственных учреждений, банков, Национальной Нефтяной Корпорации, порта и аэропортов, а также других значимых объектов Триполи.

После того, как деятельность этих организаций стала заметна из Триполи всему миру из-за чинимых бесчинств, актов насилия, пыток, похищений людей, то четыре основные группировки («Триполитанская четверка») были переименованы в «Силы защиты Триполи», и вошли в состав МВД под руководством того же Фатхи Башаги, получив официальный статус. Привело это очень быстро к тому, что похищения людей стали называть «арестами». И произвол группировок только увеличился.

Стоит вспомнить граждан России, социологов, удерживаемых уже много месяцев в тюрьме «Митига» — Максима Шугалея и Самера Али Хусейна Суэйфана. Руководит тюрьмой при аэропорту Митига один из самых жестоких главарей «Сил защиты Триполи» — Абд-аль Рауф Карра. Под его началом несколько тысяч бойцов его личной группировки RADA, которая замешана в контрабанде наркотиков, оружия и террористов. ООН обвиняет банду в нарушении прав человека из-за пыток, незаконных арестов и казней.

Также в «Силы защиты Триполи» (напомним — официальную структуру МВД ПНС!) входит Батальон революционеров Триполи под руководством Хайтэма ат-Таджури, чья связь с террористическими организациями Сирии также стала широко известна, как и то, что финансирование они получают из Катара и других стран, поддерживающих нестабильность в регионе.

«Бригада Ан-Наваси» (глава Мустафа Каддур) попала в международные СМИ в результате проведенного расследования: группировка признается ответственной за похищение четырех журналистов Reuters и Agence France-Press, а управляемая ею тюрьма названа «пещерой пыток». Миссия ООН в Ливии подтвердила, что с 2018 года получила не менее 40 жалоб на угрозы, запугивание и насилие по отношению к журналистам.

Бригада Абу Салим, располагающаяся в одноименном районе, глава которой Абдель «Ганива» Кикли занимался наркоторговлей. ООН обвиняет группировку в жестоких нападениях на жилые кварталы.

Самостоятельно функционируют и другие группировки: аль-Сомуд под управлением Салаха Бади, который руководил уничтожением аэропорта Триполи; 166 батальон ПНС, ответственный за теракт в южном городе Сабха.

Кроме того, в единую линию обороны Триполи-Зинтан-Мисурата входят Бригады Усамы Джувейли, возглавляющего Западный военный округ, и Эмада Трабельси от города Зинтан, а также объединенные в единый «Военный совет Мисураты» боевики. Джувейли «прославился» массовым переселением 5000 семей, сопровождавшимся массовыми убийства и пытками.

В рамках проходящего противостояния с ЛНА группировки не раз были замечены в провокациях, стоивших жизни десяткам людей. Так, после попадания снаряда в лагерь беженцев в Таджуре пытавшихся спастись людей расстреливали охранники. Недавно была инсценирована воздушная атака на военный колледж в Мисурате, где согласно попавшим в сеть видео, понятно, что туда привели пленников и жестоко их убили.

Новые «штыки» поступают в Триполи из Чада, Судана и Сирии. Последняя точка отправки обеспечивается Турцией. Только за последние дни триполитанские группировки приобрели более 2000 наемников, с которыми заключены контракты на полгода. Ведь известно, что дольше боевики не живут.

А сколько еще протянет Правительство национального согласия, если с его существованием и преступной деятельностью не согласны даже уже его прямые покровители, не говоря о мировом сообществе?