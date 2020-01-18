Депутату Госдумы Пушкиной угрожают расправой из-за закона о домашнем насилии

Москва, 18 января. Депутату Государственной думы Оксане Пушкиной поступило сообщение, в котором говорится о готовящимся на нее покушении. Угрозы стали поступать после того, как в России начался широко обсуждаться законопроект о домашнем насилии, создателем которого в том числе является Пушкина. Как рассказал адвокат Константин Добрынин, это не первые подобные угрозы.

«Не так давно на официальную почту Госдумы Оксаны Пушкиной пришло сообщение от некоего гражданина, где он утверждает, что получил письменную информацию о том, что в отношении Оксаны Пушкиной готовится некая силовая акция», – цитирует телеканал «360» адвоката Добрынина.

По словам правозащитника, из слов автора письма следует, что есть прямая угроза жизни женщины. Вместе с тем подобные сообщения Оксана Пушкина получала ранее. В ноябре она обратилась в МВД с просьбой провести проверку, однако никакой реакции не последовало. Как поясняет адвокат депутата, полиция «просто обязана провести проверку и при установлении обстоятельств возбудить уголовное дело», так как угрозы в виртуальном мире могут стать реальными.

Напомним, в конце октября в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу предупреждения домашнего насилия. Были представлены данные исследования сотрудников СПбГУ, проведенного по заказу нижней палаты парламента. Согласно данным опроса, в течение 2018 года от насилия в семье страдал каждый 40-й респондент. Две трети семейного насилия приходится на супружеское насилие.

Впоследствии в середине ноября авторы инициативы сообщили об угрозах со стороны ее противников.