Москва, 17 января. Дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна сообщила об уходе из русофобского издания Deutsche Welle.

На своей странице в Facebook Немцова объяснила свое решение уйти из редакции Deutsche Welle отсутствием перспектив.

«Спасибо всем моим коллегам, кто работал над проектом «Немцова.Интервью», помогал советом и поддерживал все это время», — написала журналистка.

Немцова начала работу в русской редакции DW в конце лета 2015 года. Спустя год она опубликовала книгу «Разбудить Россию». Гостями ее авторской программы «Немцова.Интервью» были политики и различные общественные деятели не только из России, но и Соединенных Штатов и Европы.

Одним из таких гостей стал беглый олигарх Михаил Ходорковский, являющийся главным спонсором создания Фонда Бориса Немцова, который активно спонсирует антироссийскую деятельность. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что оппозиционные деятели России через Фонд Бориса Немцова предоставляют возможности для западного вмешательства во внутренние дела государства.

Жанна Немцова в 2015 году решила уехать из России в Германию и работать в русскоговорящем сегменте издания Deutsche Welle —издания, которое осуществляло вмешательство в дела РФ.

Согласно Классификатору СМИ, созданному ФАН, Deutsche Welle активно писало о беспорядках, организованных оппозицией, которые летом прошлого года проходили в Москве. Издание фактически призывало россиян выходить на протестные акции в Москве. В Госдуме РФ действия Deutsche Welle расценили как вмешательство во внутриполитические процессы РФ. Журналисты этого издания нарушали законодательство РФ.