Швыткин заявил, что за обвинениями России США пытаются скрыть провальную политику в Сирии

Москва, 17 января. Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин заявил, что США умышленно обвиняют РФ в неправомерных действиях в Сирии, чтобы скрыть последствия своей провальной политики на Ближнем Востоке.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Моган Ортэгус безосновательно обвинила РФ в нарушении перемирия в сирийской провинции Идлиб. При этом американский политик закрыла глаза на действия террористов, спонсируемых США.

«Мы видим одновременно двойные стандарты, которые применяются по отношению и к Сирии, и к нашему государству – нас обвиняя в грехах, которые на самом деле совершают сами США. Они поддерживают сегодня террористов и всячески препятствуют тем действиям, которые проводятся со стороны, прежде всего, Сирийской Арабской Республики», – прокомментировал изданию «ПолитЭксперт» Юрий Швыткин.

Он также отметил, что Сирийская арабская армия в настоящий момент борется с боевиками, а РФ оказывает ей помощь, в том числе гуманитарную. В это время США продолжают дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Фактически идет оккупация суверенного государства со стороны США, незаконная. Я считаю, что они используют ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация. – Прим. ред.) и манипулируют ими для достижения собственных целей как экономических, так и политических», – считает депутат Госдумы.

Напомним, ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что США заинтересованы в сохранении «бандитской клоаки» боевиков в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.