Путин приехал в гости к Юмашевой, чтобы поздравить ее с днем рождения

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин поздравил дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в пятницу глава государства «заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения».

Татьяна Юмашева в 1996-1999 годы была советником своего отца Бориса Ельцина. Сейчас она руководит Фондом Б.Н. Ельцина. Является супругой советника Путина Валентина Юмашева.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в июне 2018 года Путин назначил Валентина Юмашева помощником главы государства на общественных началах. С 1997 по 1998 год Юмашев занимал пост руководителя администрации президента РФ. Он также является известным журналистом и одним из учредителей «Ельцин центра».