Смена власти в Абхазии. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Мир обсуждает послание Путина Фотографии Владимира Путина — на первых полосах мировых СМИ. Выпуски новостей по всей планете начинаются со шпигеля о послании российского президента Федеральному собранию. Тема номер один — главное политическое событие на заре 2020-го. Как оказалось, не только для России. Первый шок для иностранных аналитиков: вопреки прогнозам необычно короткое 80-минутное выступление президента посвящено внутренним проблемам: демографии, бедности, экологии, коррупции. И ни слова о внешних врагах и Украине. Французская Le Figaro аплодирует инициативам Кремля по поддержке семей с детьми. Другое моральное потрясение — предложенные поправки в Конституцию. Американская The Washington Post и британская The Independent отмечают: Путин наделяет парламент доселе невиданными полномочиями. В частности, передает законодателям право назначать премьер-министра. Казалось бы, не о таких ли демократических преобразованиях грезил «просвещенный» либеральный Запад? Оказалось, наоборот: что русскому хорошо — англосаксу смерть. Теперь конспирологи пытаются найти между строк в «драматичных», по их утверждению, заявлениях российского лидера попытки остаться у власти и после 2024 года по истечении президентского срока. А стремление сохранить суверенитет и влияние Москвы на мировой арене, в частности, и за счет смены приоритетов Конституции Российской Федерации и международного права вызывают у некоторых иноСМИ и зарубежных политиков настоящий приступ паники. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже стенает в своем Facebook. «Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», — считает Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины. Правда, приоритет американской Конституции над международным правом последователей США отчего-то не смущает. Опять же политика двойных стандартов в действии. К слову, резонансное послание Владимира Путина озадачило и госдеп. Его официальный представитель Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительства, подчеркнула: официальная позиция ведомства на сей счет пока не сформирована. Сейчас в Вашингтоне пытаются понять, что стоит за этим событием. Политики не так оперативны в своих суждениях, как представители четвертой власти. Особенно, когда речь идет о таком влиятельном харизматичном лидере как Путин. Слишком сложен наш президент для примитивного сознания коллективного Запада.

Переговоры по Ливии Медленно, но верно. По инициативе Москвы и Анкары начались долгожданные переговоры по многострадальной Ливии. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны конфликта прекратить огонь с 0:00 часов 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Москва по образу и подобию Астанинского процесса инициировала встречу двух противников — командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Но последний эти переговоры сорвал. Причина — якобы в отказе Ливийской национальной армии покидать Триполи. Сторонники Хафтара действительно дошли до столицы своей страны, в которой с 2011 года не прекращаются столкновения. Тем не менее, представитель действующей, пусть и не легитимной власти в части Ливии, Саррадж рассчитывает решить вопрос без применения силы. И в то же время именно его формирование накануне судьбоносной встречи нарушило режим прекращения огня. Хафтар в свою очередь отказался от подписания соглашения о перемирии с Сарраджем, которое, по его словам, не соответствует требованиям Ливийской национальной армии. В свою очередь Турция направляет в Ливию свои войска. Силовую поддержку от Анкары Правительство национального согласия запросило на фоне мирных переговоров. Несмотря на мучительный запутанный процесс наша страна продолжит прикладывать все усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Ведь определенный прогресс уже достигнут. «Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой авантюры преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ. Усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ, мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — заявил Сергей Лавров, и.о. министра иностранных дел России. Действительно, парадоксальная ситуация: Запад бесцеремонно ломает и крушит мировой уклад, навязывая свои режимы, свергая законно избранных лидеров и сея хаос, а навести порядок после своих «медвежьих услуг» не хочет и, что главное, не может. 9 лет назад Белый дом помог провернуть в Ливии вооруженный госпереворот, национальный лидер Муаммар Каддафи был жестоко растерзан. Европа захлебнулась от потока беженцев. И вот теперь не американцы, а Москва и Старый Свет вынуждены выстраивать баланс на развалинах, оставшихся в наследие от Вашингтона. 19 января в Берлине пройдет конференция, где будет решаться ливийский вопрос. Важность грядущей встречи отметили российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель. «Считаем своевременной и инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, а главное — ее решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами. Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и Правительством национального согласия господина Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов», — сказал Владимир Путин, президент России. И если даже путь к миру в Ливии будет долог, начало ему положено. Миссия миротворца России по плечу, что ощутимо заметно в Сирии.

Смена власти в Абхазии Во избежание кровопролития: президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. О чем и заявил в телеобращении к народу. По признанию главы государства, он сложил с себя полномочия во имя сохранения стабильности в стране. С такой же несколько пафосной формулировкой, ради мира, но «не по доброй воле», как сам признался, ушел в тень и вице-президент Аслан Барциц. Пойти на столь радикальные шаги действующую власть вынудила оппозиция. В последнее время столицу Абхазии накрыла волна многочисленных протестных акций. Митингующие даже пытались взять штурмом офис администрации главы государства и требовали аннулировать итоги сентябрьских президентских выборов. Тогда Рауль Хаджимба обошел своего оппонента с мизерным перевесом в 1%. Протестующих в Абхазии возмущало то, как рассматривалось дело проигравшего оппозиционера Алхаса Квицинии, как идет расследование перестрелки в столице в ноябре 2019-го. Росло недовольство в связи с низким социально-экономическим положением и коррупцией в республике. И вот сейчас, под нажимом народного вече, результаты прошлогоднего голосования Верховный суд Абхазии признал недействительными. Центризбирком уже назначил повторные выборы на 22 марта. А до тех пор у руля государства будет премьер-министр Валерий Бганба. Участвовать в новой избирательной гонке потерпевший фиаско Хаджимба не собирается, как, впрочем, и не планирует покидать родную страну. Горячую ситуацию в Сухуме он упрямо называл попыткой госпереворота и, несмотря на решение парламента, поначалу даже думать не хотел об отставке. Но, селяви! К слову, нечто подобное в республике уже происходило пять лет назад. И если события 2014-го, когда в Абхазии почти по сегодняшнему сценарию сменилась власть, назвали «революцией зонтиков», то нынешние протесты пользователи абхазского Facebook громко окрестили «молодежной революцией».

Нефтяной вопрос Минска В поисках «черного золота». Белоруссия активно ищет альтернативу российской нефти. Предложение о покупке Минск отправил в Польшу и страны Балтии, на Украину, в Азербайджан и Казахстан, где уже заинтересовались возможным сотрудничеством. Двусторонние переговоры в Нур-Султане пройдут 20 января. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссии нет смысла покупать «черное золото» у Москвы. Невыгодно. О том, что страны так и не могут прийти к компромиссу 9 января сообщил и белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил, что Россия предлагает слишком высокие цены на нефть. Утверждение, мягко говоря, спорное. Ведь в действительности Белоруссия получает из России нефть по ценам ниже мирового рынка. Это отмечают и многие эксперты. Ну, как говорится, хозяин — барин. Напомним, контракт на поставку нефти между Москвой и Минском истек в начале года. В итоге стороны так и не договорились о новом соглашении. И даже телефонный разговор двух лидеров государств не привел к решению. Но, несмотря на разногласия, это, по заверению Лукашенко, не повлияет на отношения между двумя братскими народами. Ведь дружбу в отличие от «черного золота» не купишь.