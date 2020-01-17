Меркель поздравила Мишустина с назначением премьером РФ

Берлин, 17 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ, сообщает пресс-служба германского правительства.

В своей телеграмме Меркель «сердечно поздравляет» Мишустина со вступлением в должность.

«Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двусторонних отношений», — подчеркивает она.

В телеграмме также отмечается, что германские власти «заинтересованы в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения».

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего было объявлено об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым, сообщал RT. На пост был назначен уже бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности России.

В пятницу Мишустин встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики провели переговоры с глазу на глаз, которые продолжались больше часа. После этого они вместе провели встречу с членами правительства. Медведев поблагодарил чиновников за работу и выразил надежду на «надлежащую работу» до обновления состава кабинета министров, передавала «Газета.ру».